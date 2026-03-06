ECONOMIE
Directeur orkest Kennedy Center vertrekt om onrust rond centrum

vrijdag, 06 maart 2026 om 23:54
NEW YORK (WASHINGTON) - De directeur van het National Symphony Orchestra, het orkest dat voornamelijk optreedt in het John F. Kennedy Center in Washington, heeft haar ontslag ingediend. Dat meldt The New York Times.
Het John F. Kennedy Center for the Performing Arts kampt met teruglopende bezoekersaantallen, annuleringen van artiesten en het vertrek van zijn operagezelschap na de poging van president Donald Trump om zijn stempel op het centrum te drukken. Trump installeerde zichzelf als voorzitter en hernoemde het tot Trump-Kennedy Center.
In een interview laat de directeur, Jean Davidson, weten dat ze vertrekt uit frustratie over de onrust die het centrum heeft overspoeld. "Het is geen geheim dat dit een heel moeilijk jaar is geweest", aldus Davidson.
