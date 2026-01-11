Oud-VS-ambassadeur VK biedt slachtoffers Epstein excuses aan

LONDEN (ANP/RTR) - De gewezen Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, Peter Mandelson, heeft excuses aangeboden aan de slachtoffers van Jeffrey Epstein. De voormalige topdiplomaat onderhield warme banden met de Amerikaanse miljardair en veroordeelde zedendelinquent en moest vertrekken toen bekend werd hoe nauw hij was met Epstein. "Ik zou mijn excuses willen aanbieden aan deze vrouwen voor het feit dat het systeem erin faalde hun stemmen te horen en hen niet de bescherming bood die ze mochten verwachten", aldus Mandelson.

Opvallend genoeg bood Mandelson geen excuses aan voor zijn eigen banden met Epstein, die juist aanleiding waren voor zijn abrupte ontslag afgelopen september. Desgevraagd zegt Mandelson tegen de BBC zich daar alleen voor te willen verontschuldigen als hij had geweten van de wanpraktijken. "Ik was niet schuldig, ik was niet op de hoogte van wat hij deed", aldus Mandelson. "Ik geloofde zijn verhaal en dat van zijn advocaat." Hij voegde eraan toe nu wel anders te weten.

Mandelson, die zijn eerste interview gaf sinds zijn ontslag, zegt tegen de BBC dat hij vanwege zijn homoseksualiteit afzijdig werd gehouden van de seksuele misstanden die Epstein beging. De oud-ambassadeur zegt slechts "huishoudelijk personeel van middelbare leeftijd" te hebben gezien in de huizen van Epstein, en geen jonge vrouwen.

Epstein lag al jaren onder een vergrootglas vanwege verdenkingen van het misbruiken van minderjarige meisjes en pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel, nadat hij was opgepakt en vastgezet in New York. De zakenmagnaat werd daardoor nooit veroordeeld in die zaak. In zijn omgeving had Epstein vooraanstaande politici en zakenlui, onder wie de (oud-)presidenten Bill Clinton en Donald Trump.