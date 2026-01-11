ECONOMIE
Rotterdammer opgepakt na terugvinden van vermist meisje in woning

Samenleving
door Redactie
zondag, 11 januari 2026 om 13:21
bijgewerkt om zondag, 11 januari 2026 om 13:34
anp110126070 1
De politie in Rotterdam heeft de bewoner aangehouden van de woning in Rotterdam-Zuid waar eerder op zondagochtend de vermiste Wendy (10) is gevonden. De man is aangehouden op verdenking van het onttrekken aan het bevoegd gezag, zegt een politiewoordvoerster.
De politie gaf in de nacht van zaterdag op zondag een Amber Alert uit voor de vermissing van het meisje. "Zondagochtend werden we getipt door een oplettende buurtbewoonster die het meisje in de woning van de man had gezien", aldus de woordvoerster. "Zo zijn we bij haar terechtgekomen."
De woning van de man ligt niet op de route naar de winkel van Wendy's ouders aan de Hilledijk, waar het meisje zaterdagmiddag naartoe onderweg was. De politie doet verder onderzoek.
