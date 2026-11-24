ZUTPHEN (ANP) - Ouders van kinderen die slachtoffer zouden zijn geworden van misbruik tijdens zwemles zeggen dat de gebeurtenissen grote impact hebben gehad. Op de kinderen zelf, en op de gezinnen. Ze vragen de rechter hier rekening mee te houden in haar oordeel. In de rechtbank in Zutphen vertelden de ouders onder meer over angst, slaapproblemen en een beschadigd vertrouwen in anderen.

In de rechtbank is dinsdag de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de 22-jarige Jean Gardy L. uit Zelhem. De oud-stagiair wordt verdacht van het misbruiken van veertien jonge kinderen in het zwembad.

Een vader vertelt dat zijn dochter, die destijds 5 jaar oud was, is veranderd door de gebeurtenissen. Zo is ze niet meer zindelijk en is ze aanhankelijker. Ook kan het meisje volgens hem plotseling intens boos of verdrietig worden. Hij vraagt zich hardop af hoe lang ze met de gevolgen moet leven en wat het voor haar in de toekomst betekent. "Aan wie kunnen we onze kinderen nog met een vertrouwd gevoel achterlaten?"