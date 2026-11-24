LONDEN (ANP) - Wielrenner Egan Bernal heeft zijn contract bij Netcompany Ineos verlengd. De 29-jarige Colombiaan kwam in 2018 bij de Britse ploeg en won een jaar later de Tour de France. Het is niet bekend hoe lang Bernal nu vastligt bij het team, waarvoor ook de Nederlander Thymen Arensman rijdt.

In 2021 won Bernal met de Giro zijn tweede grote ronde, maar begin 2022 kwam de klimmer bijna om het leven tijdens een trainingsrit in Colombia, nadat hij frontaal op een stilstaande bus was gebotst. Sindsdien won hij nog maar vier keer, waaronder een rit in de Vuelta vorig jaar. Dit seizoen eindigde de Colombiaan als vijfde in Luik-Bastenaken-Luik en als tiende in het eindklassement van de Giro.

"Dit team is sinds 2018 mijn thuis en heeft me gesteund tijdens de mooiste en de moeilijkste momenten van mijn carrière. Ik wil genieten van het wielrennen en deze groep helpen om in de komende seizoenen iets bijzonders te bereiken", reageert Bernal op de website van de ploeg.