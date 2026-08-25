Ouders veroordeeld tot celstraffen voor crimineel uitbuiten zoon

HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem heeft dinsdag twee ouders veroordeeld tot celstraffen voor het uitbuiten van hun zoon. Ze zijn ook schuldig bevonden aan het witwassen van geld dat hij illegaal verdiende. De vader uit Amsterdam krijgt een jaar celstraf opgelegd, de moeder uit Zaandam een half jaar.

De zoon maakte cryptovaluta afhandig van meerdere slachtoffers. Van het geld werden luxe spullen gekocht, waaronder een auto en een vakantie.

De ouders hebben volgens de rechtbank bewust geprofiteerd van aanzienlijke opbrengsten van de criminele activiteiten van hun zoon. Volgens de rechtbank is 127.000 euro van de buitgemaakte cryptovaluta naar de vader overgemaakt en een bedrag van 54.000 euro naar de bankrekening van de moeder.

De jongen kreeg eerder al deels voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd en een werkstraf voor verschillende vormen van cybercrime, maar ook voor het dreigen met een schietpartij op een school. Hij stuurde in april 2023 op 15-jarige leeftijd een dreigmail met foto's van vuurwapens naar het vmbo Pascal Zuid in Zaandam. De school sloot een dag de deuren.