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VN: miljoen Afghaanse kinderen levensbedreigend ondervoed

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 13:45
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GENÈVE (ANP) - Een miljoen kinderen in Afghanistan zijn levensbedreigend ondervoed, waarschuwen de Verenigde Naties dinsdag. "Als er geen behandeling is en we niet in staat zijn om snel te handelen, lopen deze 1 miljoen het risico te komen te overlijden", zei Tajudeen Oyewale, de Afghaanse vertegenwoordiger van VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF.
Verspreid over Afghanistan lijden in totaal 3,7 miljoen Afghaanse kinderen aan acute honger, schat de organisatie. Dit houdt in dat de kwaliteit van hun leven direct gevaar loopt. Het hoeft dan nog niet levensbedreigend te zijn.
"Sinds het begin van dit jaar zijn meer dan een half miljoen kinderen die het risico liepen op matige of ernstige vermagering in het ziekenhuis opgenomen", aldus Oyewale. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Bijna 40 procent van de kinderen die door ernstige ondervoeding in het ziekenhuis belandde, is jonger dan zes maanden. 83 procent is onder de 2 jaar oud.
Acute ondervoeding
Afgelopen december waarschuwde het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP) al voor acute ondervoeding onder kinderen in Afghanistan. Het WFP was naar eigen zeggen voor het eerst in decennia niet in staat om effectieve hulp te bieden in het land. De schatting is dat in totaal bijna 14 miljoen Afghanen acute honger hebben, op een bevolking van 45 miljoen.
Na confrontaties in oktober is de landsgrens tussen Pakistan en Afghanistan vrijwel volledig gesloten, wat de levering van humanitaire hulp bemoeilijkt. Eerder deze maand kwamen wel ruim zevenhonderd vrachtwagens met humanitaire hulp via Pakistan in Afghanistan aan.
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