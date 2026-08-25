Verdachte schietpartij A1 beroept zich op zelfverdediging

UTRECHT (ANP) - De 24-jarige Solano Z., verdacht van een dodelijke schietpartij in een auto op de A1 ter hoogte van Muiden, zegt dat hij uit zelfverdediging heeft geschoten. Hij zou kort daarvoor in Amsterdam zijn ontvoerd door drie mannen. Tijdens een worsteling in de auto zou Z. drie keer hebben geschoten en de man op de bijrijdersstoel hebben geraakt. Het 37-jarige slachtoffer bezweek later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Dit bleek dinsdag op een eerste voorbereidende zitting in de zaak tegen Z. bij de rechtbank in Utrecht. Het schietincident deed zich voor op 29 maart. Z. dook onder en werd twee maanden later in Amsterdam opgepakt.

De rechtbank wees een verzoek van het Openbaar Ministerie tot het houden van een reconstructie toe. Het OM hoopt aan de hand daarvan te kunnen vaststellen wat er precies in de auto is gebeurd. De verklaring van Z. wijkt af van die van de twee andere inzittenden. Justitie verdenkt hen onder meer van ontvoering. Het motief daarvoor zou een onbetaalde schuld zijn die verband hield met cryptowissels.

Z. heeft verklaard dat hij op de bewuste dag naar een afspraak in Amsterdam was gegaan. Hij zou vervolgens in een auto naar een afgelegen plek zijn gebracht, waar hij met geweld zou zijn gedwongen in een andere auto te stappen - het voertuig waarin later de schietpartij plaatsvond. Onderweg zou Z. zijn bedreigd met ernstige verminkingen. Toen hij zijn tas moest afgeven, zo heeft hij verklaard, heeft hij het wapen daar uitgehaald en een eerste, niet op een persoon gericht schot gelost. De man naast hem op de achterbank zou vervolgens hebben geprobeerd het wapen af te pakken. Toen zijn nog twee kogels afgevuurd, waarvan er een het slachtoffer trof.