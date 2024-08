Oudste persoon ter wereld op 117-jarige leeftijd overleden

MADRID (ANP/AFP) - De oudste persoon ter wereld, María Branyas Morera, is maandag op 117-jarige leeftijd overleden. "Ze is gestorven zoals ze wenste: in haar slaap, vredig en zonder pijn", meldt haar familie dinsdag op het platform X.

De vrouw werd op 4 maart 1907 geboren in de Amerikaanse stad San Francisco. Daar woonde ze tot haar achtste. Haar familie keerde tijdens de Eerste Wereldoorlog terug naar de Spaanse regio Catalonië, waar ze de rest van haar leven zou wonen. Branyas verhuisde in 2000 naar een verzorgingstehuis in de plaats Olot.

Branyas werd in januari 2023 de oudste levende persoon op de wereld, na het overlijden van de 118-jarige Lucile Randon in Frankrijk. Ze overleefde onder meer twee wereldoorlogen, de Spaanse grieppandemie en de Spaanse Burgeroorlog. De vrouw liep in 2020 tijdens de coronapandemie COVID-19 op, maar ook dat overleefde ze.