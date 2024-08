KVK: aantal onlineboekenwinkels in vijf jaar tijd ruim verdubbeld

UTRECHT (ANP) - Het aantal onlineboekenwinkels is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld, meldt de Kamer van Koophandel. Met name vanuit de provincies Utrecht en Noord-Brabant worden meer op boeken gerichte webwinkels gerund. Het aantal online verkochte boeken is wel gelijk gebleven.

Volgens de KVK telde Nederland 935 webwinkels in boeken in 2019, dat zijn er nu 1948. De meeste onlineboekenwinkels worden gerund vanuit Noord-Holland en Zuid-Holland, respectievelijk 382 en 396. In Utrecht nam het aantal webwinkels het sterkst toe, in vijf jaar tijd van 88 naar 207. Maar ook in Noord-Brabant steeg het aantal flink, van 116 naar 271.

"Er is een toename van het aantal ondernemers in de online boekverkoop, maar die vertaalt zich niet in meer online afzet", zegt Marianne Slagter van de Koninklijke Boekverkopersbond daarbij. Zij verwijst naar onderzoek van kennisplatform KVB Boekwerk en marktonderzoeker GfK. Daaruit komt naar voren dat de boekverkoop de afgelopen drie jaar gelijk is gebleven op jaarlijks 43 miljoen boeken. "De markt is dus behoorlijk stabiel", aldus Slagter.

De KVK meldt verder dat het aantal fysieke boekenwinkels al jaren schommelt rond hetzelfde niveau. Zo telde Nederland 696 van deze winkels in 2019, nu zijn dat er 665. Slagter: "We zien dat mensen het waarderen om te kunnen rondneuzen in een fysieke boekhandel om daar dan een mooi boek te kiezen."