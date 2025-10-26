Ouwehand benadrukt eensgezindheid PvdD, maar heeft de schijn tegen

Partij voor de Dieren-lijsttrekker Esther Ouwehand heeft tijdens de klimaatmars in Den Haag de eensgezindheid van de partij benadrukt. In de week dat senator en medeoprichter Niko Koffeman vertrok uit de partij, zei ze tegen het ANP dat de leden achter de koers van de partij staan.

Koffeman maakte dinsdag bekend te vertrekken bij de partij die hij oprichtte, omdat hij zich niet meer herkent in de koers. Volgens hem is er te veel focus op mensenzaken, zoals Gaza, en gaat het te weinig over dieren. Ouwehand zei zondag dat de nieuwe partijlijn met de leden is besproken. Bij de vorige twee partijcongressen stemden grote meerderheden onder meer voor steun aan financieringen voor defensie.

De partijleider zegde afgelopen week twee interviews af. Het eerste met TC Tubantia was al voor het vertrek van Koffeman besloten, maar het interview met NU.nl is wel daarom afgezegd, aldus Ouwehand. "Je wil dat het gaat over de klimaatplannen, niet over iets vervelends dat is gebeurd binnen de partij."