Drie aanhoudingen bij demonstraties in Utrecht

UTRECHT (ANP) - Bij twee demonstraties in Utrecht zijn zondagmiddag in totaal drie aanhoudingen verricht. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door RTV Utrecht.

Volgens een woordvoerster werd één persoon aangehouden voor vuurwerkbezit. Het vuurwerk werd ontdekt toen de persoon door de politie gefouilleerd werd. Bij welke demonstratie dit was, weet de woordvoerster niet.

Twee anderen zijn aangehouden voor belediging van agenten. Dat gebeurde volgens de woordvoerster toen demonstranten van het anti-migratieprotest door de politie van het station naar Park Paardenveld werden begeleid. Of de aangehouden personen nog vastzitten, weet de woordvoerster ook niet.

In Utrecht waren zondag een anti-migratieprotest en een demonstratie tegen fascisme. Uit angst voor wanordelijkheden had de gemeente een deel van de stad, waaronder de binnenstad, als veiligheidsrisicogebied ingesteld. Hierdoor mocht de politie preventief fouilleren in het gebied. Ook kregen de twee groepen een locatie toegewezen.