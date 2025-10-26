Orkaan Melissa op weg naar zwaarste categorie

KINGSTON (ANP) - Orkaan Melissa ontwikkelt zich maandagochtend naar verwachting tot een orkaan van de vijfde, en zwaarste, categorie. Op dit moment trekt de orkaan langzaam richting Jamaica, waar deze volgens Weerplaza dinsdagochtend aan land zal komen. Orkaan Melissa is nu geclassificeerd als een zware orkaan ('major hurricane') van de vierde categorie, met windsnelheden van 225 kilometer per uur.

Orkanen worden ingedeeld op de Saffir-Simpsonschaal. Vanaf de derde categorie krijgt een orkaan de benaming major hurricane.

Naast stevige wind brengt Melissa veel regen mee. "Tot en met woensdag wordt in Jamaica 400-800 millimeter regen verwacht. Lokaal is 1000 millimeter mogelijk. Ter vergelijking: in Nederland valt 960 millimeter in een jaar," aldus Weeronline. Het extreme weer gaat gepaard met hoge golven.

In Haïti zijn vrijdag zeker drie mensen om het leven gekomen door Melissa, die daar nog als tropische storm overtrok.