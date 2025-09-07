DEN BOSCH (ANP) - Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand ziet investeringen in defensie als noodzakelijk, "maar zodra we kunnen concluderen dat die investeringen niet nodig zijn, dan sta ik vooraan om de vlag uit te steken". Op het partijcongres werd fel gedebatteerd over dit standpunt, maar uiteindelijk steunde een meerderheid de lijn van het partijbestuur.

De Tweede Kamerfractie kreeg in juni al voorlopige goedkeuring voor het vernieuwde standpunt over investeren in defensie. Dat werd zondag bevestigd en vastgelegd in het verkiezingsprogramma.

Kamerlid Ines Kostić benadrukte tijdens het congresdebat dat het niet betekent dat PvdD aan de NAVO-norm wil voldoen. "Wij willen een klimaatnorm van 5 procent."

De Russische punkband Pussy Riot trad op tijdens het congres en riep op tot steun voor Oekraïne. Ouwehand zei dat mensen die een regime zelf meemaken, zoals Pussy Riot in Rusland, de boodschap altijd beter kunnen overbrengen.