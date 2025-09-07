ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ouwehand ziet investeringen in defensie als noodzakelijk

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 17:22
anp070925086 1
DEN BOSCH (ANP) - Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand ziet investeringen in defensie als noodzakelijk, "maar zodra we kunnen concluderen dat die investeringen niet nodig zijn, dan sta ik vooraan om de vlag uit te steken". Op het partijcongres werd fel gedebatteerd over dit standpunt, maar uiteindelijk steunde een meerderheid de lijn van het partijbestuur.
De Tweede Kamerfractie kreeg in juni al voorlopige goedkeuring voor het vernieuwde standpunt over investeren in defensie. Dat werd zondag bevestigd en vastgelegd in het verkiezingsprogramma.
Kamerlid Ines Kostić benadrukte tijdens het congresdebat dat het niet betekent dat PvdD aan de NAVO-norm wil voldoen. "Wij willen een klimaatnorm van 5 procent."
De Russische punkband Pussy Riot trad op tijdens het congres en riep op tot steun voor Oekraïne. Ouwehand zei dat mensen die een regime zelf meemaken, zoals Pussy Riot in Rusland, de boodschap altijd beter kunnen overbrengen.
Vorig artikel

Red Bull-topman Marko: spirit is terug bij Red Bull

Volgend artikel

Weeronline: niet eerder zo warm op 7 september in Nederland

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

ANP-511665720

De seizoenen op aarde lopen flink uit de pas, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

shutterstock_627309131

Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen

101381920_m

Experts waarschuwen: smartphone voor 13e kan mentale gezondheid levenslang (!) schaden

anp070925057 1

Brekelmans spreekt Yesilgoz tegen: we kunnen GL-PvdA door peilingen niet uitsluiten