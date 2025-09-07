ECONOMIE
Weeronline: niet eerder zo warm op 7 september in Nederland

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 17:47
HOUTEN (ANP) - Niet eerder was het op 7 september zo warm in Nederland. Dat meldt Weeronline zondagmiddag. Om 17.10 uur werd het in het Zeeuwse Westdorpe 30,7 graden. Het oude record stamde uit 1934, toen het in het zuiden van Limburg 30,5 graden werd.
Van een officieel landelijk record is echter geen sprake. Het officiële record staat op 29,3 graden. In De Bilt werd het zondag 26,4 graden.
Ook in Woensdrecht was het zondag tropisch warm met 30,0 graden.
In de nacht naar maandag wordt het niet kouder dan 13 tot 17 graden, voorspelt Weeronline. Maandag is het met 21 tot 24 graden minder warm. De dagen erna verlopen wisselvallig. De temperatuur gaat enkele graden omlaag.
