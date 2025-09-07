Red Bull-topman Marko: spirit is terug bij Red Bull

MONZA (ANP) - De spirit is terug bij Red Bull na de dominante zege van Max Verstappen in de Grote Prijs van Italië. Dat zei topadviseur Helmut Marko bij Viaplay. "Max wint met twintig seconden voorsprong, dus dat kunnen we dominant noemen. Twee races geleden in Hongarije waren we nergens en nu geven we deze demonstratie. De sfeer in het team is goed en de spirit zit er weer in. We kunnen optimistisch vooruitkijken."

Teambaas Laurent Mekies sprak van een perfect weekend voor het team van Red Bull. "Met Max die de magie erin brengt en het team in de juiste richting duwt. Het team heeft geweldig werk geleverd en Max heeft een fantastische race gereden op een circuit dat wel heel specifieke eisen stelt aan de auto", zei de Fransman. Hij wilde daarmee zeggen dat Verstappen op andere circuits niet ineens ook zo dominant zal zijn. "Maar deze zege helpt wel om de energie in het team terug te brengen."