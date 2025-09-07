ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Red Bull-topman Marko: spirit is terug bij Red Bull

Sport
door anp
zondag, 07 september 2025 om 17:21
anp070925085 1
MONZA (ANP) - De spirit is terug bij Red Bull na de dominante zege van Max Verstappen in de Grote Prijs van Italië. Dat zei topadviseur Helmut Marko bij Viaplay. "Max wint met twintig seconden voorsprong, dus dat kunnen we dominant noemen. Twee races geleden in Hongarije waren we nergens en nu geven we deze demonstratie. De sfeer in het team is goed en de spirit zit er weer in. We kunnen optimistisch vooruitkijken."
Teambaas Laurent Mekies sprak van een perfect weekend voor het team van Red Bull. "Met Max die de magie erin brengt en het team in de juiste richting duwt. Het team heeft geweldig werk geleverd en Max heeft een fantastische race gereden op een circuit dat wel heel specifieke eisen stelt aan de auto", zei de Fransman. Hij wilde daarmee zeggen dat Verstappen op andere circuits niet ineens ook zo dominant zal zijn. "Maar deze zege helpt wel om de energie in het team terug te brengen."
Vorig artikel

Eindelijk ritzege voor Pedersen in Vuelta

Volgend artikel

Ouwehand ziet investeringen in defensie als noodzakelijk

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

ANP-511665720

De seizoenen op aarde lopen flink uit de pas, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

shutterstock_627309131

Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen

101381920_m

Experts waarschuwen: smartphone voor 13e kan mentale gezondheid levenslang (!) schaden

anp070925057 1

Brekelmans spreekt Yesilgoz tegen: we kunnen GL-PvdA door peilingen niet uitsluiten