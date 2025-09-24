Overijssel en Gelderland onderzoeken elektrificatie gedeeld spoor

ZWOLLE (ANP) - Na Gelderland heeft ook Overijssel ingestemd met een onderzoek naar elektrificatie van de regionale spoorlijn tussen Oldenzaal en Zutphen. De twee provincies betalen 6 miljoen euro aan ProRail om de plannen uit te werken. Het is de bedoeling dat uiterlijk eind 2032 de dieseltreinen op het 60 kilometer lange spoor tussen Oldenzaal en Hengelo in Twente en de Gelderse stad Zutphen zijn vervangen door elektrisch aangedreven treinen.

Omdat iets meer dan de helft van de spoorlijn op Overijssels grondgebied ligt, betaalt die provincie 3,3 miljoen euro en Gelderland 2,7 miljoen. De Gelderse politiek stemde eerder al in met uitwerking van de plannen.

Het onderzoek moet onder meer uitwijzen wat de elektrificatie kost. Gelderland en Overijssel willen over twee jaar een definitief besluit nemen. De provincies rekenen bij de daadwerkelijke ombouw van het spoor op financiële hulp van het Rijk.