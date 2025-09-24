ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Overijssel en Gelderland onderzoeken elektrificatie gedeeld spoor

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 14:27
anp240925119 1
ZWOLLE (ANP) - Na Gelderland heeft ook Overijssel ingestemd met een onderzoek naar elektrificatie van de regionale spoorlijn tussen Oldenzaal en Zutphen. De twee provincies betalen 6 miljoen euro aan ProRail om de plannen uit te werken. Het is de bedoeling dat uiterlijk eind 2032 de dieseltreinen op het 60 kilometer lange spoor tussen Oldenzaal en Hengelo in Twente en de Gelderse stad Zutphen zijn vervangen door elektrisch aangedreven treinen.
Omdat iets meer dan de helft van de spoorlijn op Overijssels grondgebied ligt, betaalt die provincie 3,3 miljoen euro en Gelderland 2,7 miljoen. De Gelderse politiek stemde eerder al in met uitwerking van de plannen.
Het onderzoek moet onder meer uitwijzen wat de elektrificatie kost. Gelderland en Overijssel willen over twee jaar een definitief besluit nemen. De provincies rekenen bij de daadwerkelijke ombouw van het spoor op financiële hulp van het Rijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

61321613_m

De aardkern had vloeibaar moeten zijn, maar is dat niet. Waarom is dat zo?

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

Loading