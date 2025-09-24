ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

LEGO neemt indoorpretparken over van exploitant

Economie
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 14:28
anp240925120 1
BILLUND (ANP/RTR) - LEGO koopt 29 indoorpretparken rond de speelgoedblokjes van attractieparkexploitant Merlin Entertainments, het concern dat ook achter onder meer Legoland en Madame Tussauds zit. Met de deal is 200 miljoen pond gemoeid, ongeveer 229 miljoen euro.
In een zogeheten Discovery Centre kunnen mensen onder meer met legosteentjes bouwen, workshops volgen en legoproducten kopen. In Nederland staat zo'n locatie in de Haagse wijk Scheveningen.
De 29 verkochte indoorpretparken in negen landen trekken volgens de bedrijven jaarlijks zo'n 5 miljoen bezoekers. Vijftien vestigingen staan in Noord-Amerika, zeven in Europa en de overige zeven in Azië en Australië.
De deal ligt in lijn met de strategie van LEGO om meer controle te krijgen over de interacties van consumenten met het merk. De Deense speelgoedfabrikant heeft het aantal winkels de afgelopen jaren uitgebreid tot meer dan duizend wereldwijd. Merlin blijft de Legolandparken wel exploiteren onder licentie van LEGO.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

61321613_m

De aardkern had vloeibaar moeten zijn, maar is dat niet. Waarom is dat zo?

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

Loading