LEGO neemt indoorpretparken over van exploitant

BILLUND (ANP/RTR) - LEGO koopt 29 indoorpretparken rond de speelgoedblokjes van attractieparkexploitant Merlin Entertainments, het concern dat ook achter onder meer Legoland en Madame Tussauds zit. Met de deal is 200 miljoen pond gemoeid, ongeveer 229 miljoen euro.

In een zogeheten Discovery Centre kunnen mensen onder meer met legosteentjes bouwen, workshops volgen en legoproducten kopen. In Nederland staat zo'n locatie in de Haagse wijk Scheveningen.

De 29 verkochte indoorpretparken in negen landen trekken volgens de bedrijven jaarlijks zo'n 5 miljoen bezoekers. Vijftien vestigingen staan in Noord-Amerika, zeven in Europa en de overige zeven in Azië en Australië.

De deal ligt in lijn met de strategie van LEGO om meer controle te krijgen over de interacties van consumenten met het merk. De Deense speelgoedfabrikant heeft het aantal winkels de afgelopen jaren uitgebreid tot meer dan duizend wereldwijd. Merlin blijft de Legolandparken wel exploiteren onder licentie van LEGO.