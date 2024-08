Overleg over maatregelen woning overleden Vlaardingse loodgieter

VLAARDINGEN (ANP) - Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen heeft woensdag rond het middaguur overleg met politie en het Openbaar Ministerie over mogelijk nieuwe veiligheidsmaatregelen rond het huis van de nabestaanden van de maandag overleden loodgieter Ron van Uffelen aan de Gretha Hofstralaan.

De familie van Van Uffelen heeft de autoriteiten woensdagochtend gevraagd om beveiliging. Advocaat Richard Korver vroeg namens de nabestaanden de politie, burgemeester en het Openbaar Ministerie "om hen heen te gaan staan".

Bij het huis zijn in de nacht van dinsdag op woensdag brandbare voorwerpen voor de deur gevonden. Twee mensen zijn later in de nacht aangehouden op verdenking van het plaatsen van de materialen. De voorwerpen werden woensdag rond 05.30 uur aangetroffen voor de deur van de woning. Er is niets geëxplodeerd en er zijn geen gewonden, aldus de politie. In de woning waren mensen aanwezig.