Geen recessie: Nederlandse economie gegroeid in tweede kwartaal

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een voorlopige raming. Daarmee ontloopt ons land een recessie, waarvan sprake is bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp. In de eerste drie maanden van dit jaar kromp de economie onverwacht met 0,5 procent.

De stijging van het bruto binnenlands product (bbp) schrijft het CBS vooral toe aan de toegenomen export van goederen ten opzichte van het eerste kwartaal. Zo gingen er onder andere meer chemische producten, voedings- en genotmiddelen en machines vanuit Nederland de landsgrenzen over. De stijging van de export hangt volgens het statistiekbureau samen met de groei van de industrie, die in het eerste kwartaal nog kromp.

De stijging van de export van goederen en diensten (plus 1,3 procent) was bovendien sterker dan die van de import (plus 0,4 procent). Het handelsoverschot dat daardoor ontstond, had de meest positieve impact op de economische groei, stelt het CBS.

Het statistiekbureau meldt verder dat Nederland positief opvalt in vergelijking met belangrijke handelspartners. Zo groeiden de economieën van België en Frankrijk met respectievelijk 0,2 procent en 0,3 procent. Het bbp van Duitsland, Nederlands belangrijkste handelspartner, kromp daarentegen met 0,1 procent. De economie van de gehele Europese Unie groeide in het tweede kwartaal met 0,3 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar.