Overleg VS, Oekraïne en westerse landen over toekomst Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben overlegd met topdiplomaten uit Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Dat zegt de Amerikaanse speciaal gezant Steve Witkoff, die eraan toevoegt dat het ging over de vervolgstappen in de vredesonderhandelingen voor Oekraïne.

Volgens Witkoff werd vooral gekeken naar veiligheidsgaranties voor Kyiv en naar manieren om ervoor te zorgen dat de oorlog met Rusland niet op een later moment weer oplaait. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en president Donald Trumps schoonzoon en onderhandelaar Jared Kushner namen deel aan het overleg. Namens Oekraïne sprak oud-minister en vredesonderhandelaar Roestem Oemjerov.