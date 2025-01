Overlevenden Auschwitz spreken voor wereldleiders bij herdenking

OŚWIECIM (ANP) - Overlevenden van de massavernietiging in concentratiekamp Auschwitz hebben maandag, tachtig jaar na de bevrijding, stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. De Pool Marian Turski (98) sprak in een tent vol hoogwaardigheidsbekleders over de vreselijke omstandigheden in het kamp en waarschuwde voor de opkomst van antisemitisme.

Turski zei dat het belangrijk is om zijn herinneringen te blijven delen, als eerbetoon aan degenen die het niet hebben overleefd. "Wij zijn nog maar met zo weinig. Daarom denk ik dat onze gedachten naar deze enorme groep moeten gaan: de miljoenen slachtoffers die niet kunnen vertellen over wat ze hebben meegemaakt."

Turski was de eerste van vier overlevenden die een toespraak hield. Hoewel er ook veel wereldleiders aanwezig zijn, heeft de organisatie besloten om dit jaar geen politici aan het woord te laten tijdens de herdenking. "We willen ons focussen op de laatste overlevenden die nog onder ons zijn", zei museumdirecteur Piotr Cywiński. "En hun verhalen, hun pijn, hun trauma en hun manier om ons lastige morele verplichtingen mee te geven voor het heden." Cywiński verwacht dat er over tien jaar geen overlevenden meer zijn om te vertellen over hun ervaringen.