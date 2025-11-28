Overstromingen Thailand: mortuarium overvol, dodental stijgt

SONGKHLA (ANP/AFP) - Het belangrijkste mortuarium dat de lichamen van slachtoffers van de overstromingen in het zuiden van Thailand ontvangt, is overvol, aldus een vertegenwoordiger van het ziekenhuis in de stad Songkhla. Volgens de autoriteiten zijn er tot nu toe 55 doden gevallen door de overstromingen.

"Het mortuarium heeft zijn capaciteit overschreden, dus we hebben meer ruimte nodig", vertelde een werknemer van het mortuarium aan persbureau AFP.

Hevige regenval heeft geleid tot grote overstromingen in het zuiden van Thailand, met name in Hat Yai, nabij de Maleisische grens. Hele wijken zijn onder water gelopen, waardoor wanhopige bewoners gedwongen werden hun toevlucht te zoeken op de daken.

De Thaise regering kondigde vrijdag aan dat de lokale bestuurder van Hat Yai is geschorst, omdat hij er niet in slaagde adequaat te reageren op de overstromingen.