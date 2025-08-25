ECONOMIE
OVV pleit voor betere voorlichting aan passagiers heteluchtballon

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 11:10
HOUTEN (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) pleit voor betere voorlichting aan mensen die een ballonvaart gaan maken. Dat zegt de OVV in een onderzoeksrapport over een ongeval met een heteluchtballon in Houten in 2023. Daarbij raakte een vrouw ernstig gewond nadat ze onder de mand van een luchtballon bekneld was geraakt.
Een ballonvaart is een "dynamisch proces", zegt de OVV. Dat komt doordat er veel gebeurt. Zo beweegt de ballon tijdens de instapfase veel, zijn er mensen op de been rond de ballon en spelen ook de weersomstandigheden een rol. Door passagiers uitvoeriger te informeren, moeten zij volgens de OVV beter kunnen bepalen of ze kunnen meedoen aan de ballonvaart.
Bij een ander ongeval met een luchtballon bij het Friese De Hoeve eerder deze maand kwam iemand om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De OVV benadrukt dat het in dit onderzoek niet gaat over dat ongeluk.
