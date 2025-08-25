ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BAM haalt groot contract binnen voor uitbreiding Limburgse netten

Economie
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 10:53
anp250825075 1
MAASTRICHT (ANP) - Bouwconcern BAM gaat aan de slag met de uitbreiding en versterking van het elektriciteits- en waterleidingnet in Limburg. Het bedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst voor twaalf jaar gesloten met netbeheerder Enexis en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Het project heeft een waarde van zo'n 600 miljoen euro.
Volgens een persverklaring begint BAM eind dit jaar met het wijk voor wijk vernieuwen en verzwaren van het stroomnet. Daarmee zou het bedrijf helpen de noodzakelijke netcapaciteit erbij te krijgen die essentieel is voor de groeiende vraag naar elektriciteit door onder meer elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen, en de versnelling van de energietransitie.
BAM wil de aanleg en vernieuwing van energie- en waterinfrastructuur combineren. Volgens de bouwer zijn er synergievoordelen te behalen door beide netten tegelijk aan te pakken.
Vorig artikel

Ook CDA legt in programma nadruk op wonen

Volgend artikel

OVV pleit voor betere voorlichting aan passagiers heteluchtballon

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB