BAM haalt groot contract binnen voor uitbreiding Limburgse netten

MAASTRICHT (ANP) - Bouwconcern BAM gaat aan de slag met de uitbreiding en versterking van het elektriciteits- en waterleidingnet in Limburg. Het bedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst voor twaalf jaar gesloten met netbeheerder Enexis en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Het project heeft een waarde van zo'n 600 miljoen euro.

Volgens een persverklaring begint BAM eind dit jaar met het wijk voor wijk vernieuwen en verzwaren van het stroomnet. Daarmee zou het bedrijf helpen de noodzakelijke netcapaciteit erbij te krijgen die essentieel is voor de groeiende vraag naar elektriciteit door onder meer elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen, en de versnelling van de energietransitie.

BAM wil de aanleg en vernieuwing van energie- en waterinfrastructuur combineren. Volgens de bouwer zijn er synergievoordelen te behalen door beide netten tegelijk aan te pakken.