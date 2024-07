Paar honderd betogers komen aan bij paleis na bordesscène

DEN HAAG (ANP) - Vlak na de bordesscène met het nieuwe kabinet en de koning kwam een grote groep demonstranten aan bij paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Een paar honderd betogers arriveerden rond 11.00 uur, maar troffen de bewindslieden niet meer aan want die kwamen tien minuten eerder naar buiten dan gepland.

Ze maakten veel lawaai en riepen onder meer 'geef haat geen macht', 'artikel 1 voor iedereen', 'PVV, weg ermee' en 'Schoof, Schoof, onder het tapijt. Leve, leve solidariteit'. Ook zongen ze 'het is een schande'. Op een protestbord stond: 'schaffen we democratisch de democratie af?'

De betogers verzamelden eerder op de Laan van Reagan en Gorbatsjov met een protest "tegen racistische ministers". Een van de initiatiefnemers is voormalig Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan. Ze beweerde er al rekening mee te hebben gehouden dat ze te laat zouden komen voor de bordesscène. "Het is supermoeilijk om de exacte tijden te weten. We gaan het gewoon symbolisch doen. Wat daar net is geweest, daar zijn we op tegen."

Boegeroep

Mede-initiatiefneemster Ingelise de Jongste sprak de betogers toe en zei te vermoeden dat de politie de groep met opzet heeft vertraagd zodat ze pas na de bordesscène zouden aankomen. "Omdat zij hier niet wilden zijn als wij er waren." Daarop klonk veel boegeroep.

Gündoğan zei dat de betogers "vóór de rechtsstaat" demonstreren. "Wat wij nu hebben beëdigd is een kabinet bestaande uit bewindspersonen die een geschiedenis hebben die antirechtstatelijk is, die antigrondwettelijk is. Die mensen en beroepen uitsluit." Volgens haar hebben "heel veel Nederlanders" te vrezen voor dit kabinet.

De politie begeleidde de actievoerders naar een speciaal vak, in de buurt van waar eerder al zo'n twintig betogers stonden van Amnesty International. In eerste instantie wilden de demonstranten na het paleis naar het gebouw van de Tweede Kamer, maar volgens De Jongste mocht dat niet van de politie omdat hierover geen afspraken zouden zijn gemaakt. Ze zei dat er sprake kan zijn van miscommunicatie, maar toonde hierbij wel haar twijfels. Rond 11.45 uur waren de meeste betogers weer vertrokken.