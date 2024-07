Parlement India schrapt delen speech oppositie na kritiek op Modi

NEW DELHI (ANP/RTR) - Het Indiase parlement heeft ingegrepen na de eerste speech van oppositieleider Rahul Gandhi in het nieuwe parlement. De politicus uitte in de toespraak kritiek op premier Narendra Modi en diens partij. De parlementsvoorzitter vond dat strijdig met de regels en liet uitspraken schrappen. Ze komen daardoor niet in het parlementaire archief en media mogen er ook niet meer over berichten.

De Indiase televisie had de speech op dat punt al live uitgezonden. Gandhi bracht Modi en diens partij in verband met religieuze haatzaaierij en geweld. Ministers stapten daarna naar de voorzitter van het Lagerhuis om zich te beklagen over vermeende onjuistheden. Voorzitter Om Birla kan lasterlijke of onfatsoenlijke uitspraken van parlementariërs laten redigeren of schrappen.

De oppositieleider betoogt dat zijn uitspraken wel degelijk feitelijk zijn en wil dat de voorzitter het besluit terugdraait. "De waarheid laat zich niet uitwissen", reageerde hij. Gandhi staat aan het hoofd van een groep partijen die oppositie voert tegen Modi en diens hindoenationalistische BJP. De premier is net begonnen aan zijn derde ambtstermijn.