Tennisster Gauff meteen onderuit in Cincinnati tegen Poetintseva

CINCINNATI (ANP) - Tennisster Coco Gauff is in haar eerste partij op het WTA-toernooi van Cincinnati meteen uitgeschakeld. De als tweede geplaatste titelverdedigster uit de VS verloor in drie sets van de Kazachse Joelia Poetintseva: 6-4 2-6 6-4.

De Amerikaanse nummer 2 van de wereldranglijst werd eerder ook al vroeg uitgeschakeld op het toernooi in Toronto en op het olympisch tennistoernooi in Parijs. Gauff is de titelverdedigster op de US Open. Het grandslamtoernooi in New York begint op 26 augustus.

Poetintseva, de nummer 34 van de wereld, zorgt vaker voor verrassingen. Ze schakelde ruim een maand geleden op Wimbledon nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uit in de derde ronde.

Overige wedstrijden

Ook voor de als vierde geplaatste Elena Rybakina uit Kazachstan eindigde het toernooi in de tweede ronde. Ze verloor in drie sets van de Canadese Leylah Fernandez: 3-6- 7-6 (3) 6-4.

Fernandez, momenteel de nummer 26 van de wereldranglijst, haalde in 2021 de finale van de US Open. Die verloor ze toen van de Britse Emma Raducanu.