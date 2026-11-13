Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pakistaan gedood door leeuwin tijdens opnemen van TikTok-video

Samenleving
door anp
anp131126101 1
Volg ons op Google Nieuws
LAHORE (ANP/DPA) - In Pakistan is een 19-jarige jongen gedood door een leeuwin tijdens de opnames van een TikTok-video. Hij werkte op de boerderij waar het ongeluk gebeurde. De eigenaar van de boerderij en een TikTokker zijn opgepakt, omdat ze het roofdier voor de video uit haar verblijf hadden gelaten.
Het slachtoffer werd nog met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Volgens de politie beweerden de boerderij-eigenaar en de TikTokker toen nog dat het om een hondenaanval ging, maar kwam al snel aan het licht dat het om een leeuwin ging.
Het dier is in beslag genomen. De politie onderzoekt volgens nieuwssite Dawn nog of de boerderij wel een geldige vergunning voor de leeuwin had en welke veiligheidsmaatregelen daar waren genomen.
In Pakistan zijn vaker incidenten geweest met grote roofkatten die als huisdier gehouden werden. In januari van dit jaar kondigde de provincie Punjab aan dat te verbieden.
loading

POPULAIR NIEUWS

notaris anp 0

Wil je nog op papier schenken aan je kinderen? De akte moet vóór 1 januari klaar zijn, en wie nu al voor 2027 tekent, valt onder de nieuwe regels

Een student typt op een laptop in een collegezaal, op het scherm staat een chatvenster.

Docent zette val met verborgen tekst: verbijsterend aantal studenten liet AI hun essay schrijven

shutterstock_2814294105

Waarom je spruitjes beter niet in water kunt koken

duitsland beschouwt spanje weer als risicogebied1625833079

Emigreren naar Spanje? De nieuwe exitheffing is bedoeld voor miljonairs, maar op je pensioen zit al een claim

Een vrouw kijkt bezorgd naar een bericht op haar telefoon aan de keukentafel.

Seneca wist het 2000 jaar geleden al: zo voorkom je dat een kleinigheid je hele avond verpest

onderzoek-voorziet-100-miljard-euro-aan-zorgkosten-in-20251643606205

Tot €649 per jaar verschil: zo groot is het premiegat tussen zorgverzekeringen in 2027

Loading