Politie grijpt opnieuw in bij azc-protest Loosdrecht

LOOSDRECHT (ANP) - De mobiele eenheid heeft opnieuw moeten ingrijpen bij een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers in Loosdrecht. Er zijn minstens twee personen aangehouden voor openbare geweldpleging, meldt een woordvoerder van de politie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Op dinsdag verzamelden rond 20.00 uur zo'n tweehonderd personen zich voor het voormalige gemeentehuis aan de Rading in Loosdrecht. De betoging was niet vooraf bij de gemeente aangemeld. Na iets meer dan een uur heeft de politie ingegrepen, zag een ANP-verslaggever.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er stenen gegooid naar agenten. Daarop zijn er charges uitgevoerd door de mobiele eenheid waarbij gebruik is gemaakt van wapenstokken. Later zijn ook politiehonden ingezet om de groep demonstranten uiteen te drijven.