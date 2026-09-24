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Pakistan voert luchtaanvallen uit op Afghanistan

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 10:20
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KANDAHAR (ANP/AFP) - Pakistan heeft in de nacht van woensdag op donderdag tien doelen in Afghanistan aangevallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Dat heeft de Pakistaanse minister van Informatie, Attaullah Tarar, bekendgemaakt. Onder meer de zuidelijke stad Kandahar werd getroffen. Afghanistan zegt dat burgers zijn omgekomen.
In het centrum van Kandahar woedde brand. De stad geldt als thuisbasis van Talibanleider Hibatullah Akhundzada.
De Afghaanse Talibanregering zegt dat door de Pakistaanse aanvallen vier burgers om het leven zijn gekomen. Een woordvoerder spreekt op X van "misdadige agressie" en zegt dat Pakistan kan rekenen op een "passende reactie". Hoe die reactie eruit zal zien, licht hij niet toe.
Aangevallen doelen
Volgens Pakistan waren de aanvallen gericht op militaire doelen die verband hielden met geplande aanslagen in Pakistan. Ook in de oostelijke provincies Paktia en Khost werden doelen aangevallen, melden lokale functionarissen.
De spanningen tussen Afghanistan en Pakistan zijn de afgelopen tijd sterk opgelopen. Islamabad beschuldigt Afghanistan ervan militanten van de Pakistaanse Taliban (TTP) onderdak te bieden.
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