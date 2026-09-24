ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China heeft gevoelige F-35-onderdelen in handen, hoort Bloomberg

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 10:19
anp240926092 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Onderdelen van F-35-gevechtsvliegtuigen die helpen ze voor radars onzichtbaar te maken, zijn in handen gevallen van China, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. De Chinese autoriteiten hebben de onderdelen volgens de ingewijden nog niet teruggegeven.
China, dat in de Verenigde Staten geldt als de grote rivaal van de toekomst, bemachtigde de heel gevoelige vracht eind mei. Het vrachtvliegtuig dat de onderdelen van Australië naar de Verenigde Staten had moeten brengen, werd omgeleid via Hongkong, bleek vorige week al. Het is onduidelijk of de vlucht met opzet via het Chinese Hongkong is gestuurd of bij toeval.
Het vliegtuig vervoerde onder meer een cockpitkap en een deur van een wapenruim voor de F-35. Die hebben bijvoorbeeld een speciale coating die de 'stealth'-eigenschappen van het paradepaardje van de Amerikaanse luchtmacht versterkt. Die technologie wordt zorgvuldig geheimgehouden voor potentiële tegenstanders.
loading

POPULAIR NIEUWS

211146626_m

Bakken in boter of olie: dit is de gezondste keuze

IMG_4830

Duitsland voert per januari een maximumprijs aan de pomp in, naar Belgisch model. Zou dat in Nederland ook schelen?

Ouder rekent hogere kosten voor kinderopvang door

Bijna gratis kinderopvang? Niet voor gezinnen onder €56.000.

download (1)

Dit zijn de 6 slechtste dieetadviezen die voedingsexperts ooit hoorden

167867066_m

Gepensioneerd in 2027: ouderenkorting omlaag, zorgpremie omhoog, dit kost het je

ANP-84559071

Na jaren juridisch gevecht: ex-Martinair-piloten kunnen tonnen aan achterstallig loon krijgen

Loading