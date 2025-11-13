ECONOMIE
Pakistan wijst Afghanen aan als daders van zelfmoordaanslagen

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 12:03
ISLAMABAD (ANP/RTR) - De Pakistaanse binnenlandminister Mohsin Naqvi zegt dat Afghanen de twee recente zelfmoordaanslagen in zijn land hebben uitgevoerd. Het geweld kostte vijftien mensen het leven.
Naqvi vertelde in het parlement dat beide daders zijn geïdentificeerd. Dit deed hij enkele dagen nadat een man zichzelf had opgeblazen bij een rechtbank in Islamabad. Er vielen twaalf doden en bijna dertig gewonden. Een dag eerder vond een aanval plaats op een door de krijgsmacht gerunde school voor burgers in het noordwesten. Daar kwamen drie mensen om.
De betrekkingen tussen Pakistan en Afghanistan staan de afgelopen jaren onder spanning. Pakistan ervaart meer militant geweld sinds de Taliban ruim vier jaar geleden weer in Afghanistan aan de macht kwamen. Islamabad beweert dat Kabul militanten onderdak biedt om Pakistan aan te vallen. Afghanistan ontkent.
