Meer dan 41.500 wandelaars krijgen Vierdaagsekruisje

NIJMEGEN (ANP) - Op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 41.552 deelnemers gefinisht, zo laat de organisatie van het wandelevenement weten. Zij krijgen allen het felbegeerde Vierdaagsekruisje. Ondanks de hitte vielen vrijdag slechts 317 wandelaars uit.

Alleen bij de honderdste editie in 2016, toen er meer startbewijzen en een extra route van 55 kilometer werden aangeboden, haalden meer wandelaars de eindstreep. Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om een startbewijs over te dragen aan iemand anders. De organisatie vermoedt dat dit heeft bijgedragen aan het hoge aantal deelnemers dat dinsdag aan de start verscheen en ook finishte op vrijdag.

Verder waren de weersomstandigheden de eerste wandeldagen gunstig. Op de laatste wandeldag werden de routes vanwege de warmte ingekort met 10 kilometer. Daardoor hadden deelnemers meer tijd om het parcours af te leggen. Ook waren extra watertappunten langs de route geplaatst en hoefden militairen niet met bepakking te lopen.

Marsleider Henny Sackers is "enorm trots op alle wandelaars die deze prestatie hebben geleverd". Hij spreekt zijn waardering uit voor "de tomeloze inzet" van de vele vrijwilligers die het evenement in goede banen hebben geleid. "De 4Daagse is een ongeëvenaard hoogtepunt op de Nederlandse evenementenkalender."