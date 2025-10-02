ECONOMIE
Palestijnen melden 73 doden door Israëlische aanvallen in Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 2:35
GAZA-STAD (ANP) - Terwijl Israëlische troepen activisten onderscheppen die proberen hulpgoederen over zee te leveren aan de belegerde bevolking in Gaza, gaat Israëls aanval op de kuststrook door. Woensdag zijn na zonsopgang minstens 73 Palestijnen omgekomen door Israëls bombardementen, meldt Al Jazeera op basis van medische bronnen. De meeste slachtoffers vielen in Gaza-Stad.
Tientallen doden vielen toen twee raketten een school troffen die was omgebouwd tot opvangcentrum voor ontheemden ten oosten van Gaza-Stad. In de stad zelf kwamen minstens zeven mensen om bij een aanval op een huis in de wijk Daraj, aldus de burgerbescherming.
