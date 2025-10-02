Nog 59 mensen vast onder ingestorte Indonesische school

SIDOARJO (ANP/AFP) - Er zitten vermoedelijk nog 59 mensen vast onder het puin van een ingestorte school op het Indonesische hoofdeiland Java, meldt het Nationaal Agentschap voor Rampenbestrijding. Het gebouw stortte maandag in. Sindsdien zijn vijf doden gevonden.

Het zou kunnen dat er minder mensen onder het puin vastzitten, stelt Abdul Muhari van het rampenbestrijdingsagentschap. Volgens hem is het ook mogelijk dat "sommige mensen die de instorting hebben overleefd, zich niet hebben gemeld". Eerder deze week werden nog 91 vermisten gemeld.

Het gebouw van de Al Khoziny-kostschool in Sidoarjo stortte in tijdens bouwwerkzaamheden, terwijl meer dan honderd leerlingen bijeen waren voor het gebed. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van de instorting. De eerste bevindingen wijzen op structurele problemen en het niet naleven van bouwnormen.