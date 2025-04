Palestijnen melden aanvallen door gemaskerde Joodse kolonisten

Gemaskerde Joodse kolonisten hebben een dorp in het noorden van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever aangevallen en eigendommen van de Palestijnse bewoners in brand gestoken. De kolonisten gebruikten vuurwapens en rubberen kogels. Drie inwoners van Duma raakten gewond, aldus de Palestijnse Rode Halve Maan.

De dorpelingen konden de ongeveer driehonderd indringers terugdringen, zo wordt gemeld. Het Israëlische leger zei dat het berichten had ontvangen dat tientallen Israëlische burgers Palestijnse eigendommen in Duma in brand hadden gestoken. Het leger en de Israëlische politie werden ingezet en scheidden de menigten. Vijf kolonisten werden gearresteerd, aldus de Israëlische omroep Kan.

Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en de Hamas-beweging in de Gazastrook op 7 oktober 2023 is het deels dodelijke geweld door Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever aanzienlijk toegenomen.