Franse delegatie bezoekt Thialf voor Winterspelen 2030

HEERENVEEN (ANP) - Een delegatie van het Franse organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen 2030 heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Thialf in Heerenveen. De organisatoren van de Spelen, die aan de Franse Alpen zijn toegewezen, zoeken naar een accommodatie voor het olympische langebaanschaatsen en kijken daarbij ook naar het ijsstadion in de Friese gemeente, meldt NOC*NSF dat de delegatie in Heerenveen ontving.

In de regio Alpes-Provence, waar de Spelen plaats zullen vinden, is geen geschikte baan voor het langebaanschaatsen. Een andere mogelijke locatie is de Italiaanse stad Turijn, waar de Spelen in 2006 werden gehouden.

Het was het tweede, oriënterende bezoek aan Heerenveen. De recent benoemde voorzitter van het organisatiecomité had Thialf niet eerder bezocht. Het bezoek verliep zeer constructief, meldt NOC*NSF. Over de uiteindelijke keuze van het organisatiecomité is volgens de sportkoepel nog niets te zeggen.

Langebaanschaatsen

Alle Nederlandse partijen die zich inzetten om het langebaanschaatsen in 2030 in Thialf mogelijk te maken, waren bij het bezoek betrokken. NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg ontving de Franse delegatie als gastvrouw en directeur Minne Dolstra van Thialf gaf een technische rondleiding. De gemeente presenteerde alle voorzieningen en ook het ministerie van VWS, de provincie Fryslân en schaatsbond KNSB waren vertegenwoordigd.

De Franse schaatser Germain Deschamps, die uitkomt voor Team Novus, heeft Thialf bij zijn landgenoten aanbevolen in een korte video.

De Winterspelen van 2026 vinden plaats in Milaan. Daar worden de olympische schaatswedstrijden gehouden in een tijdelijke overdekte schaatsbaan in het Rho Fiera-complex.