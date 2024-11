Palestijns-Amerikaanse politica steunt Harris niet expliciet

DETROIT (ANP) - Een democratische vertegenwoordiger in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Rashida Tlaib, heeft niet expliciet haar steun voor presidentskandidaat Kamala Harris uitgesproken. In een rally voor vakbondsleden in Michigan spoorde ze mensen aan om te stemmen, maar daarbij noemde ze niet specifiek Kamala Harris. Dit meldt de lokale krant The Detroit News.

Tlaib is de enige vertegenwoordiger van Palestijnse afkomst in het Amerikaanse Congres en ze is onderdeel van de zogenoemde 'squad'. Dit is een informele groepering van progressieve, linkse democratische politici in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ook Alexandria Ocasio-Cortez behoort tot deze groep. Zij sprak tijdens de rally in Michigan wel expliciet haar steun uit voor Harris. Tlaib is de enige van de groep die dat niet doet.

In Michigan, de staat die Tlaib vertegenwoordigt, wonen veel mensen met een afkomst uit het Midden-Oosten. De oorlog in Gaza speelt daar een grote rol. Eerder uitte Tlaib kritiek op het beleid van de huidige president Joe Biden rond de oorlog.