Vrouw na drie dagen in auto gered in Valencia

VALENCIA (ANP/AFP/DPA) - Na drie dagen is een vrouw uit haar auto gered in Valencia. De vrouw zou vast gezeten hebben naast het dode lichaam van haar schoonzus. Dit meldt persbureau Europapress op basis van de lokale krant Las Provinicas. Reddingswerkers hoorden haar schreeuwen toen ze de auto uit een tunnel sleepten. De vrouw is meegenomen voor medisch onderzoek.

In een filmpje op X gedeeld door de lokale politie is te zien hoe mensen applaudisseerden na het horen van het nieuws. De redding bood vernieuwde hoop om overlevenden te vinden. Hulptroepen zijn nog steeds bezig met het zoeken van mensen nadat noodweer voor grote overstromingen had gezorgd in Spanje. Tot nu toe overleden 211 mensen, volgens de meest recente cijfers van de Spaanse overheid.