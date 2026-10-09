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Palestijns bestuur meldt uitstel verkiezingen november

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/RTR) - De Palestijnse parlementsverkiezingen van november worden maanden uitgesteld. Dat staat in een brief die de Palestijnse topbestuurder Hussein al-Sheikh stuurde aan de Franse regering.
"Uit de beoordeling bleek dat de verwachte politieke, veiligheids- en economische omstandigheden, waarop de planning van de parlementsverkiezingen voor 28 november 2026 was gebaseerd, zich niet hebben voorgedaan", citeert persbureau Reuters uit de brief.
Er waren al twijfels of de verkiezingen doorgang zouden vinden. De laatste Palestijnse parlements- en presidentsverkiezingen vonden ongeveer twee decennia geleden plaats.
Westelijke Jordaanoever
In 2005 won de huidige Palestijnse leider Mahmoud Abbas (90) de presidentsverkiezingen. Een jaar later versloeg rivaal Hamas bij parlementsverkiezingen de Fatah-partij van Abbas.
Hamas nam later ook de controle over de Gazastrook over. Abbas, die aan het hoofd staat van de Palestijnse Autoriteit, zetelt zelf op de Westelijke Jordaanoever.
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