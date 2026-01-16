Palestijns comité om Gaza te besturen voor het eerst bijeen

CAÏRO (ANP/AFP) - Een Palestijns comité dat als technocraten de Gazastrook moet gaan besturen en herbouwen is voor het eerst bijeengekomen. De bijeenkomst van de vijftien leden van het comité was in Caïro, meldden Egyptische media.

Het comité is woensdag samengesteld met het doel om de Palestijnse kuststrook te besturen wanneer de strijd tussen Israël en de beweging Hamas voorbij is. Het vormt onderdeel van de zaken die in de tweede fase van de huidige wapenstilstand van de grond moeten komen. Die tweede fase is woensdag ingegaan.

De Palestijnse beweging Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook jarenlang gedomineerd nadat de beweging in 2007 als winnaar van de Palestijnse verkiezingen naar voren was gekomen. Israël, westerse landen en Palestijnse rivalen van de beweging keerden zich tegen Hamas en die greep toen de macht in Gaza. De beweging is nu bereid het gezag over te dragen aan een Palestijns bestuur van technocraten.