Palestijnse Autoriteit: Israël intimideert diplomaten met schoten

JENIN (ANP/AFP) - De Palestijnse Autoriteit zegt dat Israëlische militairen schoten hebben gelost om buitenlandse diplomaten te intimideren tijdens een bezoek aan de Westelijke Jordaanoever. Op een van de video's die de Palestijnse Autoriteit op X heeft geplaatst, is te zien dat militairen hun geweren op de delegatie richten. Het ging volgens de Israëlische krijgsmacht (IDF) om waarschuwingsschoten.

De Palestijnse Autoriteit schrijft dat militairen "zwaar vuur openden" vanuit het vluchtelingenkamp Jenin en veroordeelt deze "gruwelijke daad". Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept de internationale gemeenschap op een duidelijk standpunt in te nemen tegen deze actie en maatregelen tegen Israël te nemen.

De diplomaten waren bezig met een werkbezoek rond het vluchtelingenkamp. In een tweede video is te zien dat de delegatie wegvlucht vanwege de schoten. Het Palestijnse persbureau Wafa meldt dat de groep bestond uit ambassadeurs van onder meer de Europese Unie, China, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Turkije en Frankrijk en andere buitenlandse vertegenwoordigers.

Afgeweken van route

De IDF stelt dat de schoten werden gelost nadat de delegatieleden waren afgeweken van hun route door Jenin. Deze route was vooraf vastgesteld en goedgekeurd, omdat het gebied een "actieve gevechtszone" is. De bezoekers waren volgens de IDF in een gebied waar ze niet mochten komen. De krijgsmacht zegt het "ongemak te betreuren".

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever sinds 1967. Het bestuur is deels in handen van de Palestijnse Autoriteit.