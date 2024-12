Von der Leyen ziet finish in zicht voor handelsverdrag Mercosur

BRUSSEL/MONTEVIDEO (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is positief gestemd over het sluiten van een handelsverdrag tussen de EU en de landen van de Mercosur. "De finish is in zicht", schrijft ze op X, nadat ze was geland in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Daar wordt de komende dagen onderhandeld over het handelsverdrag waar al 25 jaar over wordt gesproken.

Het gaat om een handelsverdrag met Mercosur, dat bestaat uit Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en sinds kort ook Bolivia. "We hebben de kans om een markt van 700 miljoen mensen te creëren", schrijft Von der Leyen op X. Ze noemt het "het grootste handels- en investeringspartnerschap dat de wereld ooit heeft gezien. Beide regio's zullen ervan profiteren."

Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel en Economische Veiligheid) is ook aanwezig. Von der Leyen en Šefčovič ontmoeten "hun politieke tegenhangers en werken hard aan de laatste compromissen voor een baanbrekende partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Mercosur", zegt een woordvoerder van de Europese Commissie.