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Palestijnse Autoriteit: weigering VS-visum aan Abbas ongegrond

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 11:48
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RAMALLAH (ANP/AFP) - De Palestijnse Autoriteit heeft felle kritiek geuit op het besluit van de VS om geen visa te verlenen aan haar functionarissen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas en andere functionarissen kunnen hierdoor niet aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York volgende week.
Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het besluit "een ongerechtvaardigde maatregel die indruist tegen de inspanningen om het vertrouwen te herstellen, de betrekkingen tussen de Palestijnen en de VS te ontwikkelen en het politieke klimaat te scheppen dat nodig is voor de uitvoering van de tweestatenoplossing en het bereiken van vrede en stabiliteit".
Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS de Palestijnse Autoriteit een visum weigert. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt in een verklaring de organisatie van "gebrekkige hervormingen".
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