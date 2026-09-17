Medeleven politiechef Rotterdam met nabestaanden Alfredo Goeloe

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse korpschef Tolga Köklü heeft in een boodschap op social media zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de 51-jarige Alfredo Goeloe. De man kwam zondagavond op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid om het leven bij een aanhouding door agenten.

De politiechef sprak ook zijn steun uit aan de politiecollega's die betrokken waren. "Ook op hen heeft deze gebeurtenis veel impact."

"Ik kan voorlopig niet inhoudelijk reageren op de gebeurtenissen rond de dood van het slachtoffer. We krijgen veel vragen, maar het onderzoek ligt bij de Rijksrecherche", aldus Köklü. "Ik begrijp dat dat niet makkelijk is en dat dit veel emoties en verontwaardiging oproept. Maar ik wil iedereen oproepen de rust te bewaren en de uitkomsten van het onderzoek af te wachten."

Een dochter van Goeloe gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Zij wil dat de agenten vervolgd worden, aldus haar advocaat Gerald Roethof.