Palestijnse missie looft sancties tegen Israëlische ministers

DEN HAAG (ANP) - Het hoofd van de Palestijnse missie in Den Haag verwelkomt sancties van de Nederlandse regering tegen Israël. Ammar Hijazi looft met name de verklaring tot persona non grata van de extremistische Israëlische ministers Bezalel Smotrich en Itamar Ben-Gvir. De regering deed dat in juli in navolging van enkele andere westerse landen. Dat de twee ons land niet in mogen, moet worden verwerkt in de administratie van de Schengenzone en dat is nu afgerond.

Hijazi is daar blij mee. Hij ziet uit naar meer sancties, zoals een verbod op de invoer van handelswaar uit Joodse kolonies in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. Het kabinet wil dit regelen, maar het is nog niet bekend hoelang dat duurt.

Het toont volgens Hijazi dat Nederland is toegewijd aan "de gelijke en consequente toepassing van het internationaal recht" voor alle naties. Hijazi hoopt dat Nederland de staat Palestina erkent op een internationale conferentie bij de VN deze maand over Israël en Palestina.