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Pandemiespecialist: niet op schema voor volgende virusuitbraak

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 13:04
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DEN HAAG (ANP) - De wereld ligt niet op schema voor een volgende grootschalige virusuitbraak, volgens infectieziektespecialist Anja Schreijer. Tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona zei ze dat dit bij de ebola-uitbraak in onder meer de Democratische Republiek Congo duidelijk is geworden.
"Je zag dat daar meteen niet voldoende middelen waren en dat die moeilijk te krijgen waren", aldus de medische directeur van het Pandemic & Disaster Preparedness Center. Schreijer denkt dat dit is op te lossen door betere internationale samenwerking.
De voormalige bestuurder van de GGD in Amsterdam zei dat het mondiale pandemieverdrag moet helpen bij betere samenwerking. "We moeten kennis zo snel mogelijk delen." Ook moeten er afspraken komen voor het delen van middelen, denkt Schreijer.
Mocht het tot een nieuwe pandemie komen, dan moeten maatregelen van verschillende landen beter op elkaar aansluiten dan bij de coronapandemie, zei Schreijer. "Het was gek dat mensen in België nog naar het café mochten en hier niet."
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