Veel auto's hebben stiekem een koelkastje aan boord: zo vind je het

Je kunt jarenlang in dezelfde auto rondrijden en toch niet weten waar alle knopjes en klepjes voor dienen. Neem het dashboardkastje. Dat is voor de meeste mensen vooral de plek waar oude parkeerbonnen, zonnebrillen en een instructieboekje liggen te verstoffen. Maar in verrassend veel auto's kan datzelfde vak dienstdoen als een bescheiden minibar.

Bij modellen van onder andere Volkswagen, Volvo, Audi, BMW, Skoda, Hyundai en Kia is het dashboardkastje soms namelijk aangesloten op de airconditioning. Zet je een klein ventiel open, dan wordt een deel van de gekoelde lucht het vak ingeblazen. Ideaal tijdens een lange zomerse rit, zodat je broodje of flesje water koel blijft.

Zoek naar dat ene mysterieuze klepje

Of jouw auto deze verborgen functie heeft, is vrij eenvoudig te controleren. Maak het dashboardkastje leeg – misschien meteen een mooi moment voor een kleine voorjaarsschoonmaak – en speur langs de wanden en bovenkant. Je zoekt naar een klein draaibaar dopje, schuifje of ventilatieroostertje. Soms staat er een sneeuwvlok of ventilatiesymbool naast.

Open de toevoer terwijl de airco draait en er kan koude lucht naar binnen komen. Daarmee blijven water, frisdrank, chocolade of een lunchpakket onderweg een stuk aangenamer van temperatuur.

Verwacht alleen geen koelkastprestaties. Het dashboardkastje heeft geen eigen koelinstallatie en kan dus niet zelfstandig een vaste lage temperatuur vasthouden. Hoe koel het wordt, hangt af van de airco, de gekozen binnentemperatuur en uiteraard van hoe warm het buiten is. Voor producten die echt continu gekoeld moeten blijven, is het daarom geen vervanging voor een koelbox.

Ouder dan je misschien denkt

Ook grappig: deze voorziening is bepaald geen recente vondst van autofabrikanten. De Porsche 928 beschikte eind jaren zeventig al over een gekoeld dashboardkastje. Later verscheen het systeem ook in veel gewone auto's. Zo was het begin jaren negentig onder meer te vinden in uitvoeringen van de Opel Astra.

Dat je het nooit hebt ontdekt, is overigens niet zo vreemd. De functie verschilt per model, bouwjaar en uitrustingsniveau en wordt bepaald niet altijd prominent aangeprezen.

Dus voordat je deze zomer een koelbox achter de voorstoel propt: duik eerst eens met je hoofd in het dashboardkastje. Misschien rijd je al jaren met een mini-koelvak rond zonder dat je het wist.