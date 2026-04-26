Parachutist overleden in Rhoon, politie vermoedt ongeval

door anp
zondag, 26 april 2026 om 13:29
RHOON (ANP) - In het Zuid-Hollandse dorp Rhoon is op zondagmorgen een parachutist overleden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van regionale omroep Rijnmond. De persoon werd gevonden aan de Essendijk.
De eerste melding kwam volgens de politie rond 11.45 uur binnen. Dat was een reanimatieverzoek. Volgens de woordvoerder mocht reanimatie niet baten, de persoon was overleden.
Wat er precies is gebeurd met de parachutist is niet bekend. De politie doet onderzoek maar gaat voorlopig uit van een ongeval. De persoon droeg een parachute die open werd aangetroffen.
